آخر الأخبار
04 أيلول 2017 - 05:11
04/09/2017 05:11:09
أ.ف.ب: كوريا الجنوبية تؤكد ان بيونغ يانغ نجحت في تصغير سلاح نووي يمكن وضعه على صاروخ بالستي
أ.ف.ب: كوريا الجنوبية تؤكد ان بيونغ يانغ نجحت في تصغير سلاح نووي يمكن وضعه على صاروخ بالستي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجنوبية,كوريا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً