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04 أيلول 2017 - 05:11
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أ.ف.ب: كوريا الجنوبية تؤكد ان بيونغ يانغ نجحت في تصغير سلاح نووي يمكن وضعه على صاروخ بالستي

أ.ف.ب: كوريا الجنوبية تؤكد ان بيونغ يانغ نجحت في تصغير سلاح نووي يمكن وضعه على صاروخ بالستي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجنوبية,كوريا,
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أ.ف.ب: كوريا الجنوبية تؤكد ان بيونغ يانغ نجحت في تصغير سلاح نووي يمكن وضعه على صاروخ بالستي
 
 
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