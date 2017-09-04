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04 أيلول 2017 - 07:35
04/09/2017 07:35:04
رئيس بلدية بعلبك للـ LBCI : أهالي منطقة بعلبك عانوا كثيرا جراء الاعتداءات الارهابية وأقل ما نفعله اليوم هو استقبال الجيش الذي انتصر على المجموعات الارهابية
رئيس بلدية بعلبك للـ LBCI : أهالي منطقة بعلبك عانوا كثيرا جراء الاعتداءات الارهابية وأقل ما نفعله اليوم هو استقبال الجيش الذي انتصر على المجموعات الارهابية
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