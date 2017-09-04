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04 أيلول 2017 - 08:54
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التلفزيون السوري: الجيش وحلفاؤه على بعد 3 كيلومترات من جيب خاضع لسيطرة الحكومة يحاصره تنظيم داعش في دير الزور

التلفزيون السوري: الجيش وحلفاؤه على بعد 3 كيلومترات من جيب خاضع لسيطرة الحكومة يحاصره تنظيم داعش في دير الزور Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحلفاؤه,الجيش,السوري,التلفزيون,
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التلفزيون السوري: الجيش وحلفاؤه على بعد 3 كيلومترات من جيب خاضع لسيطرة الحكومة يحاصره تنظيم داعش في دير الزور
 
 
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