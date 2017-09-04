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04 أيلول 2017 - 08:54
04/09/2017 08:54:30
التلفزيون السوري: الجيش وحلفاؤه على بعد 3 كيلومترات من جيب خاضع لسيطرة الحكومة يحاصره تنظيم داعش في دير الزور
التلفزيون السوري: الجيش وحلفاؤه على بعد 3 كيلومترات من جيب خاضع لسيطرة الحكومة يحاصره تنظيم داعش في دير الزور
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LBCI News Lebanon
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