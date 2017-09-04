بالفيديو – أرادت التقاط صورة طريفة فحصل ما لم يكن في الحسبان!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة طريفة جداً وقعت خلالها شابة في نافورة مياه بعدما تلهت بكاميرا طائرة فوقها.وفي التفاصيل، ظهرت الشابة في الفيديو وهي تخرج لسانها لالتقاط صورة طريفة ومجنونة ولكنها لم تتوقع أن تقع في النافورة.نشير إلى أنّ الفيديو انتشر في الآونة الأخيرة عبر الانترنت ولكن من المرجح أن تكون الحادثة قد جرت في فصل الشتاء.إليكم الفيديو: