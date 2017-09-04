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04 أيلول 2017 - 09:38
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مريض في مستشفى المشرق بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من كل الفئات - للتبرع الاتصال على الرقم : 71/717757

مريض في مستشفى المشرق بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من كل الفئات - للتبرع الاتصال على الرقم : 71/717757 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,المشرق,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى المشرق بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من كل الفئات - للتبرع الاتصال على الرقم : 71/717757
 
 
 
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