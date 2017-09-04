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04 أيلول 2017 - 10:09
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3 إصابات في حادث اصطدام Jet Ski بزورق مقابل خليج جونية وفرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني تعمل على انقاذهم

3 إصابات في حادث اصطدام Jet Ski بزورق مقابل خليج جونية وفرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني تعمل على انقاذهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار اصطدام,حادث,إصابات,
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3 إصابات في حادث اصطدام Jet Ski بزورق مقابل خليج جونية وفرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني تعمل على انقاذهم
 
 
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