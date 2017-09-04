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04 أيلول 2017 - 10:16
04/09/2017 10:16:20
اليوم في اجتماع بوزارة التربية بين الوزير مروان حمادة ولجان الاهل بالمدارس الخاصة للبحث بملف زيادة الاقساط والكل متخوف من هالزيادة...شاركونا آراءكم على هاشتاغ "القسط_غير_مريح"
اليوم في اجتماع بوزارة التربية بين الوزير مروان حمادة ولجان الاهل بالمدارس الخاصة للبحث بملف زيادة الاقساط والكل متخوف من هالزيادة...شاركونا آراءكم على هاشتاغ "القسط_غير_مريح"
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LBCI News Lebanon
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