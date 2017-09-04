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04 أيلول 2017 - 10:18
04/09/2017 10:18:36
حمادة قبيل لقائه لجان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الاهل: أنجزت ورقة هي خارطة طريق للجنة الطوارئ تتضمن اطلاق الحوار وتطويره
حمادة قبيل لقائه لجان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الاهل: أنجزت ورقة هي خارطة طريق للجنة الطوارئ تتضمن اطلاق الحوار وتطويره
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LBCI News Lebanon
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