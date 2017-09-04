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04 أيلول 2017 - 10:32
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حمادة: اعتماد المدارس اي رسوم جديدة يجب ان ياتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة ونأمل في التوصل الى اتحاد وطني للجان الاهل لنبحث معه الاقساط

حمادة: اعتماد المدارس اي رسوم جديدة يجب ان ياتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة ونأمل في التوصل الى اتحاد وطني للجان الاهل لنبحث معه الاقساط Lebanon, news ,lbci ,أخبار رسوم,المدارس,اعتماد,حمادة,
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حمادة: اعتماد المدارس اي رسوم جديدة يجب ان ياتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة ونأمل في التوصل الى اتحاد وطني للجان الاهل لنبحث معه الاقساط
 
 
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