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04 أيلول 2017 - 12:18
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مدير برنامج الأغذية العالمي: على السعودية التكفل بكل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن حرب اليمن

مدير برنامج الأغذية العالمي: على السعودية التكفل بكل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن حرب اليمن Lebanon, news ,lbci ,أخبار العالمي,الأغذية,برنامج,مدير,
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مدير برنامج الأغذية العالمي: على السعودية التكفل بكل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن حرب اليمن
 
 
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