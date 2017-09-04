حمادة بعد الاجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الأهل: الاجتماع الثاني سيعقد بعد ظهر الخميس واستمعت لكل الاقتراحات التي تعبر عن صرخة من جهة وعن مطالب من جهة ثانية