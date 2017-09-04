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04 أيلول 2017 - 13:19
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حمادة بعد الاجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الأهل: الاجتماع الثاني سيعقد بعد ظهر الخميس واستمعت لكل الاقتراحات التي تعبر عن صرخة من جهة وعن مطالب من جهة ثانية

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حمادة بعد الاجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الأهل: الاجتماع الثاني سيعقد بعد ظهر الخميس واستمعت لكل الاقتراحات التي تعبر عن صرخة من جهة وعن مطالب من جهة ثانية
 
 
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