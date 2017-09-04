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04 أيلول 2017 - 13:19
04/09/2017 13:19:13
حمادة بعد الاجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الأهل: الاجتماع الثاني سيعقد بعد ظهر الخميس واستمعت لكل الاقتراحات التي تعبر عن صرخة من جهة وعن مطالب من جهة ثانية
حمادة بعد الاجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالس الأهل: الاجتماع الثاني سيعقد بعد ظهر الخميس واستمعت لكل الاقتراحات التي تعبر عن صرخة من جهة وعن مطالب من جهة ثانية
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