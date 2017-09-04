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04 أيلول 2017 - 16:04
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مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة لـ8 وحدات من دم فئة +O... للتبرع الاتصال على 71177599

مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة لـ8 وحدات من دم فئة +O... للتبرع الاتصال على 71177599 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأميركية,الجامعة,مستشفى,مريضة,
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مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة لـ8 وحدات من دم فئة +O... للتبرع الاتصال على 71177599
 
 
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