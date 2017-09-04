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04 أيلول 2017 - 16:04
04/09/2017 16:04:11
مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة لـ8 وحدات من دم فئة +O... للتبرع الاتصال على 71177599
مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية بحاجة ماسة لـ8 وحدات من دم فئة +O... للتبرع الاتصال على 71177599
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LBCI News Lebanon
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