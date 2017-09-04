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04 أيلول 2017 - 22:21
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البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية في تحذير لبيونغ يانغ

البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية في تحذير لبيونغ يانغ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مناورات,تجري,الجنوبية,الكورية,البحرية,
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البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية في تحذير لبيونغ يانغ
 
 
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