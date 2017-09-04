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04 أيلول 2017 - 22:21
04/09/2017 22:21:00
البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية في تحذير لبيونغ يانغ
البحرية الكورية الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية في تحذير لبيونغ يانغ
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LBCI News Lebanon
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