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05 أيلول 2017 - 04:41
05/09/2017 04:41:59
مريض في مستشفى Belle Vue في المنصورية بحاجة ماسة لدم من فئة B+...للتبرع الاتصال على الرقم 71/371104
مريض في مستشفى Belle Vue في المنصورية بحاجة ماسة لدم من فئة B+...للتبرع الاتصال على الرقم 71/371104
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LBCI News Lebanon
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