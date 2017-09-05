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05 أيلول 2017 - 04:41
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مريض في مستشفى Belle Vue في المنصورية بحاجة ماسة لدم من فئة B+...للتبرع الاتصال على الرقم 71/371104

مريض في مستشفى Belle Vue في المنصورية بحاجة ماسة لدم من فئة B+...للتبرع الاتصال على الرقم 71/371104 Lebanon, news ,lbci ,أخبار Belle,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى Belle Vue في المنصورية بحاجة ماسة لدم من فئة B+...للتبرع الاتصال على الرقم 71/371104
 
 
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