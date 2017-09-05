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05 أيلول 2017 - 05:11
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رئاسة المجلس الدستوري توضح: القانون المطعون في دستوريته يتعلق بتعديل استحداث بعض القوانين الضريبية ولا علاقة له برفع الحد الأدنى للرواتب وزيادة غلاء المعيشة للموظفين

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رئاسة المجلس الدستوري توضح: القانون المطعون في دستوريته يتعلق بتعديل استحداث بعض القوانين الضريبية ولا علاقة له برفع الحد الأدنى للرواتب وزيادة غلاء المعيشة للموظفين
 
 
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