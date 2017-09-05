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05 أيلول 2017 - 06:33
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التلفزيون السوري: الجيش السوري أصبح على بعد 100 متر من جنود يحاصرهم داعش في دير الزور

التلفزيون السوري: الجيش السوري أصبح على بعد 100 متر من جنود يحاصرهم داعش في دير الزور Lebanon, news ,lbci ,أخبار أصبح,السوري,الجيش,السوري,التلفزيون,
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التلفزيون السوري: الجيش السوري أصبح على بعد 100 متر من جنود يحاصرهم داعش في دير الزور
 
 
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