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05 أيلول 2017 - 06:42
05/09/2017 06:42:54
وزير الدفاع الفرنسي: أوروبا قد تصبح بمرمى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية في وقت أقرب مما كان متوقعا
وزير الدفاع الفرنسي: أوروبا قد تصبح بمرمى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية في وقت أقرب مما كان متوقعا
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LBCI News Lebanon
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