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05 أيلول 2017 - 06:42
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وزير الدفاع الفرنسي: أوروبا قد تصبح بمرمى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية في وقت أقرب مما كان متوقعا

وزير الدفاع الفرنسي: أوروبا قد تصبح بمرمى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية في وقت أقرب مما كان متوقعا Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوروبا,الفرنسي,الدفاع,وزير,
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وزير الدفاع الفرنسي: أوروبا قد تصبح بمرمى صواريخ كوريا الشمالية الباليستية في وقت أقرب مما كان متوقعا
 
 
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