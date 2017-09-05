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05 أيلول 2017 - 07:52
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام جعيتا - ذوق مصبح بالاتجاهين ومفرزة سير جونية تعمل على تسهيل حركة المرور

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام جعيتا - ذوق مصبح بالاتجاهين ومفرزة سير جونية تعمل على تسهيل حركة المرور Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام جعيتا - ذوق مصبح بالاتجاهين ومفرزة سير جونية تعمل على تسهيل حركة المرور
 
 
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