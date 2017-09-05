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05 أيلول 2017 - 08:45
05/09/2017 08:45:46
الجيش السوري: كسر الحصار عن دير الزور تحول استراتيجي في الحرب على الإرهاب ويؤكد قدرة جيشنا وحلفائه على إلحاق الهزيمة بالمشروع الإرهابي
الجيش السوري: كسر الحصار عن دير الزور تحول استراتيجي في الحرب على الإرهاب ويؤكد قدرة جيشنا وحلفائه على إلحاق الهزيمة بالمشروع الإرهابي
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LBCI News Lebanon
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