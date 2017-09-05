آخر الأخبار
05 أيلول 2017 - 08:45
Back

الجيش السوري: كسر الحصار عن دير الزور تحول استراتيجي في الحرب على الإرهاب ويؤكد قدرة جيشنا وحلفائه على إلحاق الهزيمة بالمشروع الإرهابي

الجيش السوري: كسر الحصار عن دير الزور تحول استراتيجي في الحرب على الإرهاب ويؤكد قدرة جيشنا وحلفائه على إلحاق الهزيمة بالمشروع الإرهابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحصار,السوري,الجيش,
episodes
الجيش السوري: كسر الحصار عن دير الزور تحول استراتيجي في الحرب على الإرهاب ويؤكد قدرة جيشنا وحلفائه على إلحاق الهزيمة بالمشروع الإرهابي
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً