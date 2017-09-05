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05 أيلول 2017 - 10:09
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مريض في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة B+ ... للتواصل 76303057

مريض في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة B+ ... للتواصل 76303057 Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاورجيوس,القديس,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الاشرفية بحاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة B+ ... للتواصل 76303057
 
 
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