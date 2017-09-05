آخر الأخبار
05 أيلول 2017 - 11:06
05/09/2017 11:06:04
متحدث باسم الكرملين: بوتين يرسل برقية للأسد ويشيد "بالنصر الاستراتيجي" في دير الزور
متحدث باسم الكرملين: بوتين يرسل برقية للأسد ويشيد "بالنصر الاستراتيجي" في دير الزور
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يرسل,بوتين,الكرملين,باسم,متحدث,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً