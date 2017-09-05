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05 أيلول 2017 - 11:13
05/09/2017 11:13:51
معلومات للـ LBCI: مراسم اخراج جثامين العسكريين الشهداء من المستشفى العسكري وتكريمهم وتشييعهم ستتم يوم الجمعة
معلومات للـ LBCI: مراسم اخراج جثامين العسكريين الشهداء من المستشفى العسكري وتكريمهم وتشييعهم ستتم يوم الجمعة
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