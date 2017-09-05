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05 أيلول 2017 - 12:09
05/09/2017 12:09:17
وزير الخارجية السعودي: إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب "مثيرة للسخرية"
وزير الخارجية السعودي: إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب "مثيرة للسخرية"
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LBCI News Lebanon
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