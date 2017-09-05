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05 أيلول 2017 - 12:09
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وزير الخارجية السعودي: إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب "مثيرة للسخرية"

وزير الخارجية السعودي: إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب "مثيرة للسخرية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار تزعزع,إيران,السعودي,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية السعودي: إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب &quot;مثيرة للسخرية&quot;
 
 
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