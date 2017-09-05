آخر الأخبار
05 أيلول 2017 - 12:39
05/09/2017 12:39:07
قراءة في الوضع النقدي: لا قلق على الليرة بل على تمويل الدولة - تابعوا النشرة المسائية بعد قليل
قراءة في الوضع النقدي: لا قلق على الليرة بل على تمويل الدولة - تابعوا النشرة المسائية بعد قليل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار النقدي,الوضع,قراءة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً