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09 أيلول 2017 - 04:50
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الرئيس عون: لقد حصل لغط كبير والبعض حاول أن يسلب من الجيش انتصاره ومن سلّم الارض بات خارج المحاسبة ومن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق

الرئيس عون: لقد حصل لغط كبير والبعض حاول أن يسلب من الجيش انتصاره ومن سلّم الارض بات خارج المحاسبة ومن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرئيس,
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الرئيس عون: لقد حصل لغط كبير والبعض حاول أن يسلب من الجيش انتصاره ومن سلّم الارض بات خارج المحاسبة ومن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق
 
 
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