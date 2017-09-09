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09 أيلول 2017 - 04:50
09/09/2017 04:50:31
الرئيس عون: لقد حصل لغط كبير والبعض حاول أن يسلب من الجيش انتصاره ومن سلّم الارض بات خارج المحاسبة ومن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق
الرئيس عون: لقد حصل لغط كبير والبعض حاول أن يسلب من الجيش انتصاره ومن سلّم الارض بات خارج المحاسبة ومن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق
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LBCI News Lebanon
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