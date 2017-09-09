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09 أيلول 2017 - 08:09
09/09/2017 08:09:00
استخبارات الجيش اوقفت رئيس بلدية عرسال الاسبق علي الحجيري الملقب بـ"ابو عجينة"
استخبارات الجيش اوقفت رئيس بلدية عرسال الاسبق علي الحجيري الملقب بـ"ابو عجينة"
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LBCI News Lebanon
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