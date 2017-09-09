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09 أيلول 2017 - 08:27
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اكتشاف كاميرا داخل صخرة شمال موقع رويسات العلم شمال الخط الازرق والاجهزة الامنية تعمل على تفكيكها

اكتشاف كاميرا داخل صخرة شمال موقع رويسات العلم شمال الخط الازرق والاجهزة الامنية تعمل على تفكيكها Lebanon, news ,lbci ,أخبار شمال,صخرة,داخل,كاميرا,اكتشاف,
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اكتشاف كاميرا داخل صخرة شمال موقع رويسات العلم شمال الخط الازرق والاجهزة الامنية تعمل على تفكيكها
 
 
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