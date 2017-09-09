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09 أيلول 2017 - 08:27
09/09/2017 08:27:19
اكتشاف كاميرا داخل صخرة شمال موقع رويسات العلم شمال الخط الازرق والاجهزة الامنية تعمل على تفكيكها
اكتشاف كاميرا داخل صخرة شمال موقع رويسات العلم شمال الخط الازرق والاجهزة الامنية تعمل على تفكيكها
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LBCI News Lebanon
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