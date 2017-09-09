مرحلة ما بعد تشييع العسكريين غير ما قبلها ورح تبلش المرحلة القضائية والعدلية وأحدث تطور بهالمجال انو "ابو عجينة" صار مع الجيش...شاركونا آراءكم على هاشتاغ "ما_بعد_الشهداء"