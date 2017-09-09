آخر الأخبار
09 أيلول 2017 - 12:30
09/09/2017 12:30:08
"أبو عجينة" موقوفا للمرة الثانية...فهل من فارق بين التوقيف الثاني والتوقيف الاول؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
"أبو عجينة" موقوفا للمرة الثانية...فهل من فارق بين التوقيف الثاني والتوقيف الاول؟ كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار موقوفا,quot,عجينة,quot,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً