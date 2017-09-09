آخر الأخبار
09 أيلول 2017 - 15:37
09/09/2017 15:37:38
جنبلاط: نستغرب و نستهجن تغييب رئيس الاركان اللواء حاتم ملاك من وفد قيادة الجيش الذي زار رئيس الجمهورية
جنبلاط: نستغرب و نستهجن تغييب رئيس الاركان اللواء حاتم ملاك من وفد قيادة الجيش الذي زار رئيس الجمهورية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تغييب,نستهجن,نستغرب,جنبلاط,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً