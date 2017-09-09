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09 أيلول 2017 - 15:37
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جنبلاط: نستغرب و نستهجن تغييب رئيس الاركان اللواء حاتم ملاك من وفد قيادة الجيش الذي زار رئيس الجمهورية

جنبلاط: نستغرب و نستهجن تغييب رئيس الاركان اللواء حاتم ملاك من وفد قيادة الجيش الذي زار رئيس الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تغييب,نستهجن,نستغرب,جنبلاط,
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جنبلاط: نستغرب و نستهجن تغييب رئيس الاركان اللواء حاتم ملاك من وفد قيادة الجيش الذي زار رئيس الجمهورية
 
 
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