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10 أيلول 2017 - 01:14
10/09/2017 01:14:56
التحكم المروري: قتيلان و3 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بمحل تجاري على طريق عام حلبا - القبيات مفرق جامع القدور
التحكم المروري: قتيلان و3 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بمحل تجاري على طريق عام حلبا - القبيات مفرق جامع القدور
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LBCI News Lebanon
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