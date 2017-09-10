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10 أيلول 2017 - 02:53
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بالصور- قطع الطريق الممتد اخر اوتوستراد الاسد محلة الكوكودي باتجاه طريق المطار القديمة -المسلك الغربي بسبب اعمال تزفيت

بالصور- قطع الطريق الممتد اخر اوتوستراد الاسد محلة الكوكودي باتجاه طريق المطار القديمة -المسلك الغربي بسبب اعمال تزفيت Lebanon, news ,lbci ,أخبار الممتد,الطريق,بالصور,
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بالصور- قطع الطريق الممتد اخر اوتوستراد الاسد محلة الكوكودي باتجاه طريق المطار القديمة -المسلك الغربي بسبب اعمال تزفيت
 
 
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