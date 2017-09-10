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10 أيلول 2017 - 03:42
10/09/2017 03:42:06
الرئيس عون: هل يعلم من يسعى لعرقلة التحقيق قولاً أو فعلاً أنه يشجع على الثأر والانتقام الفردي؟ فاختاروا بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر
الرئيس عون: هل يعلم من يسعى لعرقلة التحقيق قولاً أو فعلاً أنه يشجع على الثأر والانتقام الفردي؟ فاختاروا بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر
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LBCI News Lebanon
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