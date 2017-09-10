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10 أيلول 2017 - 05:46
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الحريري بعد زيارته سلام: المزايدات التي تحصل في ما يخص التحقيق بعملية خطف العسكريين مرفوضة وكان على الرئيس سلام في حينها اتخاذ قرارات لحماية لبنان

الحريري بعد زيارته سلام: المزايدات التي تحصل في ما يخص التحقيق بعملية خطف العسكريين مرفوضة وكان على الرئيس سلام في حينها اتخاذ قرارات لحماية لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار المزايدات,سلام,زيارته,الحريري,
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الحريري بعد زيارته سلام: المزايدات التي تحصل في ما يخص التحقيق بعملية خطف العسكريين مرفوضة وكان على الرئيس سلام في حينها اتخاذ قرارات لحماية لبنان
 
 
 
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