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10 أيلول 2017 - 05:51
10/09/2017 05:51:23
الحريري: لن نسمح بزرع الفتنة بين السنة والشيعة ونحن نتفق على بعض الامور مثل استقرار وامن لبنان وعند الضرورة نوافق على رفع الحصانة عن الجميع من أجل التحقيق
الحريري: لن نسمح بزرع الفتنة بين السنة والشيعة ونحن نتفق على بعض الامور مثل استقرار وامن لبنان وعند الضرورة نوافق على رفع الحصانة عن الجميع من أجل التحقيق
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LBCI News Lebanon
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