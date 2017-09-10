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10 أيلول 2017 - 05:54
10/09/2017 05:54:10
تمام سلام: متضامنون في مواجهة كل الاعداء ونقف الى جانب الرئيس الحريري كما وقف الى جانبنا وعلينا الحفاظ على الوطن وحمايته وتحصينه بدل تسجيل النقاط على بعضنا وبدل المواقف الشعبوية
تمام سلام: متضامنون في مواجهة كل الاعداء ونقف الى جانب الرئيس الحريري كما وقف الى جانبنا وعلينا الحفاظ على الوطن وحمايته وتحصينه بدل تسجيل النقاط على بعضنا وبدل المواقف الشعبوية
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LBCI News Lebanon
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