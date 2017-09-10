تمام سلام: متضامنون في مواجهة كل الاعداء ونقف الى جانب الرئيس الحريري كما وقف الى جانبنا وعلينا الحفاظ على الوطن وحمايته وتحصينه بدل تسجيل النقاط على بعضنا وبدل المواقف الشعبوية