آخر الأخبار
10 أيلول 2017 - 06:29
10/09/2017 06:29:40
لافروف: نبحث عن آفاق جديدة للتعاون بين موسكو والرياض وندعم جهود الكويت لتسوية الخلاف الخليجي
لافروف: نبحث عن آفاق جديدة للتعاون بين موسكو والرياض وندعم جهود الكويت لتسوية الخلاف الخليجي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار جديدة,آفاق,نبحث,لافروف,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً