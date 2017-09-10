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10 أيلول 2017 - 06:42
10/09/2017 06:42:40
وزير الخارجية السعودي: على قطر أن تكون جدية في التوصل لحل للأزمة الخليجية والحل يتطلب عدم دعم الإرهاب وعدم إيواء مطلوبين وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
وزير الخارجية السعودي: على قطر أن تكون جدية في التوصل لحل للأزمة الخليجية والحل يتطلب عدم دعم الإرهاب وعدم إيواء مطلوبين وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
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LBCI News Lebanon
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