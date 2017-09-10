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10 أيلول 2017 - 06:52
10/09/2017 06:52:42
باسيل من بشري: عندما اقرينا القانون النسبي للانتخابات كان هدفنا كل لبنان حيث هناك اقليات مقموعة
باسيل من بشري: عندما اقرينا القانون النسبي للانتخابات كان هدفنا كل لبنان حيث هناك اقليات مقموعة
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