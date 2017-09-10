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10 أيلول 2017 - 08:04
10/09/2017 08:04:36
باسيل: طرحنا مراكز اقتراع كبيرة لتفادي صعوبات البطاقة الممغنطة فطالبوا بالتسجيل المسبق والمشكلة وضع البعض المصالح الصغيرة قبل الهدف الكبير
باسيل: طرحنا مراكز اقتراع كبيرة لتفادي صعوبات البطاقة الممغنطة فطالبوا بالتسجيل المسبق والمشكلة وضع البعض المصالح الصغيرة قبل الهدف الكبير
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LBCI News Lebanon
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