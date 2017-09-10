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10 أيلول 2017 - 08:47
10/09/2017 08:47:50
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وزحمة سير في المحلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وزحمة سير في المحلة
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LBCI News Lebanon
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