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10 أيلول 2017 - 08:47
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وزحمة سير في المحلة

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وزحمة سير في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تصادم,نتيجة,جريح,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وزحمة سير في المحلة
 
 
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