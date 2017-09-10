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10 أيلول 2017 - 12:05
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جعجع خلال قداس شهداء "القوات اللبنانية": لا دواعش الـ75 أخافتنا ولا دواعش الجرود وما بعد الجرود تخيفنا

جعجع خلال قداس شهداء "القوات اللبنانية": لا دواعش الـ75 أخافتنا ولا دواعش الجرود وما بعد الجرود تخيفنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,شهداء,قداس,خلال,جعجع,
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جعجع خلال قداس شهداء &quot;القوات اللبنانية&quot;: لا دواعش الـ75 أخافتنا ولا دواعش الجرود وما بعد الجرود تخيفنا
 
 
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