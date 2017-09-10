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10 أيلول 2017 - 12:09
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جعجع: تحية كبيرة لوزراء ونواب "القوات اللبنانية" لأنكم أظهرتم وبما لا يقبل الشك والتشكيك الوجه الحقيقي للحزب الذي لطالما عملت قوى الظّلام على طمسه وتشويهه

جعجع: تحية كبيرة لوزراء ونواب "القوات اللبنانية" لأنكم أظهرتم وبما لا يقبل الشك والتشكيك الوجه الحقيقي للحزب الذي لطالما عملت قوى الظّلام على طمسه وتشويهه Lebanon, news ,lbci ,أخبار ونواب,لوزراء,كبيرة,تحية,جعجع,
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جعجع: تحية كبيرة لوزراء ونواب &quot;القوات اللبنانية&quot; لأنكم أظهرتم وبما لا يقبل الشك والتشكيك الوجه الحقيقي للحزب الذي لطالما عملت قوى الظّلام على طمسه وتشويهه
 
 
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