آخر الأخبار
10 أيلول 2017 - 12:09
10/09/2017 12:09:36
جعجع: تحية كبيرة لوزراء ونواب "القوات اللبنانية" لأنكم أظهرتم وبما لا يقبل الشك والتشكيك الوجه الحقيقي للحزب الذي لطالما عملت قوى الظّلام على طمسه وتشويهه
جعجع: تحية كبيرة لوزراء ونواب "القوات اللبنانية" لأنكم أظهرتم وبما لا يقبل الشك والتشكيك الوجه الحقيقي للحزب الذي لطالما عملت قوى الظّلام على طمسه وتشويهه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ونواب,لوزراء,كبيرة,تحية,جعجع,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً