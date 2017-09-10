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10 أيلول 2017 - 12:10
10/09/2017 12:10:50
جعجع خلال قداس شهداء "القوات": التفاهم بين القوات والتيار ضرورة خصوصا للشراكة المسيحية الاسلامية ويتوقف عند هذا التفاهم مستقبل لبنان بأسره والتفاهم وجد ليبقى وسيبقى
جعجع خلال قداس شهداء "القوات": التفاهم بين القوات والتيار ضرورة خصوصا للشراكة المسيحية الاسلامية ويتوقف عند هذا التفاهم مستقبل لبنان بأسره والتفاهم وجد ليبقى وسيبقى
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