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10 أيلول 2017 - 12:10
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جعجع خلال قداس شهداء "القوات": التفاهم بين القوات والتيار ضرورة خصوصا للشراكة المسيحية الاسلامية ويتوقف عند هذا التفاهم مستقبل لبنان بأسره والتفاهم وجد ليبقى وسيبقى

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جعجع خلال قداس شهداء &quot;القوات&quot;: التفاهم بين القوات والتيار ضرورة خصوصا للشراكة المسيحية الاسلامية ويتوقف عند هذا التفاهم مستقبل لبنان بأسره والتفاهم وجد ليبقى وسيبقى
 
 
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