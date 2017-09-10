جعجع: يعرف القاصي والدّاني معرفة اليقين أن العسكريين المفقودين أحياء كانوا أم شهداء كانوا مع مسلّحي "داعش" المحاصَرين وكان الجيش اللبناني سيستعيدهم بكافة الأحوال بالإطباق على التنظيم