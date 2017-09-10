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10 أيلول 2017 - 12:15
10/09/2017 12:15:01
جعجع: يعرف القاصي والدّاني معرفة اليقين أن العسكريين المفقودين أحياء كانوا أم شهداء كانوا مع مسلّحي "داعش" المحاصَرين وكان الجيش اللبناني سيستعيدهم بكافة الأحوال بالإطباق على التنظيم
جعجع: يعرف القاصي والدّاني معرفة اليقين أن العسكريين المفقودين أحياء كانوا أم شهداء كانوا مع مسلّحي "داعش" المحاصَرين وكان الجيش اللبناني سيستعيدهم بكافة الأحوال بالإطباق على التنظيم
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