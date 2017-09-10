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10 أيلول 2017 - 12:15
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جعجع: يعرف القاصي والدّاني معرفة اليقين أن العسكريين المفقودين أحياء كانوا أم شهداء كانوا مع مسلّحي "داعش" المحاصَرين وكان الجيش اللبناني سيستعيدهم بكافة الأحوال بالإطباق على التنظيم

جعجع: يعرف القاصي والدّاني معرفة اليقين أن العسكريين المفقودين أحياء كانوا أم شهداء كانوا مع مسلّحي "داعش" المحاصَرين وكان الجيش اللبناني سيستعيدهم بكافة الأحوال بالإطباق على التنظيم Lebanon, news ,lbci ,أخبار معرفة,والدّاني,القاصي,يعرف,جعجع,
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جعجع: يعرف القاصي والدّاني معرفة اليقين أن العسكريين المفقودين أحياء كانوا أم شهداء كانوا مع مسلّحي &quot;داعش&quot; المحاصَرين وكان الجيش اللبناني سيستعيدهم بكافة الأحوال بالإطباق على التنظيم
 
 
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