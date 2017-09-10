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10 أيلول 2017 - 12:16
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جعجع: يكفي للواقع تحويراً وللحقيقة تزويراً ونحن مع كل تحقيق يجري من دون إغفال الفصل الأخير والأهم معرفة من عمل على تهريب "داعش" وتخليصها من قبضة العدالة

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جعجع: يكفي للواقع تحويراً وللحقيقة تزويراً ونحن مع كل تحقيق يجري من دون إغفال الفصل الأخير والأهم معرفة من عمل على تهريب &quot;داعش&quot; وتخليصها من قبضة العدالة
 
 
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