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10 أيلول 2017 - 12:18
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جعجع: سياج لبنان الوحيد هو الجيش اللبناني وكما رفع هذا الجيش راية لبنان فوق تلال القاع وراس بعلبك لا بد من أن يرفعها فوق كل التلال التي ترسم حدود لبنان

جعجع: سياج لبنان الوحيد هو الجيش اللبناني وكما رفع هذا الجيش راية لبنان فوق تلال القاع وراس بعلبك لا بد من أن يرفعها فوق كل التلال التي ترسم حدود لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوحيد,لبنان,سياج,جعجع,
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جعجع: سياج لبنان الوحيد هو الجيش اللبناني وكما رفع هذا الجيش راية لبنان فوق تلال القاع وراس بعلبك لا بد من أن يرفعها فوق كل التلال التي ترسم حدود لبنان
 
 
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