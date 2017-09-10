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10 أيلول 2017 - 12:18
10/09/2017 12:18:52
جعجع: سياج لبنان الوحيد هو الجيش اللبناني وكما رفع هذا الجيش راية لبنان فوق تلال القاع وراس بعلبك لا بد من أن يرفعها فوق كل التلال التي ترسم حدود لبنان
جعجع: سياج لبنان الوحيد هو الجيش اللبناني وكما رفع هذا الجيش راية لبنان فوق تلال القاع وراس بعلبك لا بد من أن يرفعها فوق كل التلال التي ترسم حدود لبنان
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LBCI News Lebanon
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