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10 أيلول 2017 - 12:21
10/09/2017 12:21:09
جعجع: الأزمة السورية بلغت بعد سبع سنوات على اندلاع الثورة حداً لا يوصف من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان كما الدمار والخراب والمآسي التي لحقت بالسوريين
جعجع: الأزمة السورية بلغت بعد سبع سنوات على اندلاع الثورة حداً لا يوصف من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان كما الدمار والخراب والمآسي التي لحقت بالسوريين
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LBCI News Lebanon
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