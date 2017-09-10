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10 أيلول 2017 - 12:21
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جعجع: ضرب "داعش" و"النصرة" في سوريا خطوة جيّدة على طريق الحل ولكن للوصول إلى حل جذري يجب التخلص منهما ومن مسبباتهما أي النظام السوري

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جعجع: ضرب &quot;داعش&quot; و&quot;النصرة&quot; في سوريا خطوة جيّدة على طريق الحل ولكن للوصول إلى حل جذري يجب التخلص منهما ومن مسبباتهما أي النظام السوري
 
 
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