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10 أيلول 2017 - 12:21
10/09/2017 12:21:48
جعجع: ضرب "داعش" و"النصرة" في سوريا خطوة جيّدة على طريق الحل ولكن للوصول إلى حل جذري يجب التخلص منهما ومن مسبباتهما أي النظام السوري
جعجع: ضرب "داعش" و"النصرة" في سوريا خطوة جيّدة على طريق الحل ولكن للوصول إلى حل جذري يجب التخلص منهما ومن مسبباتهما أي النظام السوري
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LBCI News Lebanon
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