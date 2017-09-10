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10 أيلول 2017 - 12:24
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جعجع: قبل أن يحاول البعض إنجاز الاتفاقيات على أنواعها أو إعادة النازحين فليعيدوا لنا أسرانا ومفقودينا في السجون السورية وفي طليعتهم بطرس خوند

جعجع: قبل أن يحاول البعض إنجاز الاتفاقيات على أنواعها أو إعادة النازحين فليعيدوا لنا أسرانا ومفقودينا في السجون السورية وفي طليعتهم بطرس خوند Lebanon, news ,lbci ,أخبار البعض,يحاول,جعجع,
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جعجع: قبل أن يحاول البعض إنجاز الاتفاقيات على أنواعها أو إعادة النازحين فليعيدوا لنا أسرانا ومفقودينا في السجون السورية وفي طليعتهم بطرس خوند
 
 
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