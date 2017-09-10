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10 أيلول 2017 - 12:24
10/09/2017 12:24:31
جعجع: قبل أن يحاول البعض إنجاز الاتفاقيات على أنواعها أو إعادة النازحين فليعيدوا لنا أسرانا ومفقودينا في السجون السورية وفي طليعتهم بطرس خوند
جعجع: قبل أن يحاول البعض إنجاز الاتفاقيات على أنواعها أو إعادة النازحين فليعيدوا لنا أسرانا ومفقودينا في السجون السورية وفي طليعتهم بطرس خوند
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